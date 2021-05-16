«أجيليتي»: إنجاز 90% من أعمال تشييد مجمع ريم مول في أبوظبي

الكويت: ”الخليج 365”

أعلنت «أجيليتي» عن صافي أرباح 12.6 مليون دينار أو 6.01 فلس للسهم الواحد، بزيادة 28.7% عن الربع الأول من العام الماضي فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 26.9 مليون دينار كويتي بزيادة 31%، والإيرادات 485.5 مليون دينار بزيادة 28.6%.

كما ناقش مجلس الإدارة ووافق على اعتماد توصية لسياسة توزيع الأرباح النقدية المستقبلية تقضي بتوزيع 20 فلساً للسهم الواحد كحد أدنى وذلك للسنوات الثلاث القادمة وقد تشمل أيضاً برنامج شراء أسهم الخزينة في الحدود المسموح بها قانونياً.

علاوة على ذلك، قد يوصي مجلس الإدارة وفقاً لتقديره المطلق، بأنواع أخرى من توزيعات الأرباح أو زيادة في قيمة التوصية السابقة. وهذه التوصيات كما هو الحال مع جميع التوصيات، فإنها تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الجهات المعنية في حينه.

وعلى صعيد آخر، قالت «أجيليتي»، إنه تم إنجاز أكثر من 90% من أعمال التشييد بمجمع ريم مول في أبوظبي. وسيوفر المجمع لزواره مليوني قدم مربعة من خيارات البيع بالتجزئة وتناول الطعام والتسلية والترفيه، بما في ذلك أول نظام متعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة يكون معززاً بالكامل بإمكانات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما سيضم ريم مول أكبر حديقة ألعاب ثلجية في العالم Snow Abu Dhabi.

النتائج المالية

بلغت إيرادات أجيليتي 485.5 مليون دينار بزيادة 28.6%، كما شهد صافي الإيرادات زيادة بنسبة 5.1% في الربع الأول من عام 2021.

وبلغت إيرادات الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة 379.3 مليون دينار بزيادة

39.6 % عن الربع الأول من عام 2020. كما جاءت إيرادات مجموعة شركات البنية التحتية متماشية مع الربع الأول من العام الماضي حيث بلغت 110.6 مليون دينار.

وتتمتع أجيليتي بميزانية جيدة حيث تبلغ قيمة الأصول 2.3 مليار دينار وصافي دين بقيمة 209.4 مليون دينار كما في 31 مارس 2021 وتدفقات نقدية من العمليات تساوي 40.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021 بزيادة 52.5%.