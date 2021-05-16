شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة أنابيب «إمباور» تتجاوز 350 كلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط الأنابيب الخاصة بنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي إلى أكثر من 350.4 كيلومتر بنهاية 2020 بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بعام 2019. ويعادل الطول الجديد لشبكة خطوط نقل طاقة تبريد المناطق التي تمتلكها «إمباور» في الوقت الراهن 423 مرة طول برج خليفة الأعلى في العالم.

وقالت«إمباور» أنها طورت تقنيات جديدة تسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك المياه والطاقة من خلال توفير خدمات تبريد مناطق فعالة وصديقة للبيئة، وتتميز بقدرتها على توفير طاقة التبريد، دون أن تتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة، خاصة في فصل الصيف.

وأرست المؤسسة عقوداًَ بقيمة تجاوزت الـ ( 255 مليون درهم) في 2020 لتمويل توسعاتها وأبرزها توسيع شبكتها في مختلف مناطق الإمارة وأبرزها مدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، والبرشا هايتس، ومركز دبي المالي العالمي وغيرها. كما قامت بتشغيل محطتي تبريد جديدتين الأولى في مردف والثانية في قرية جميرا والتي شهدت ربطاً في شبكتي التوزيع فيها ( جميرا سيركل وجميرا تراينجل) بسعة 260 ألف طن تبريد.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» أن توسعات المؤسسة في شبكاتها لنقل طاقة تبريد المناطق يأتي في سياق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من جهة ومن جهة أخرى هي ترجمة حقيقية لجهود إمباور في تطوير بنية تحتية تتلاءم مع تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة في دبي.

وأوضح أن المؤسسة تقطف ثمار الاستثمار في تطوير البنية التحتية المتعلقة بشبكة خطوط الأنابيب الخاصة بنقل طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي، اذ تستبق المؤسسة مواعيد استكمال الإنشاءات في المشاريع التطويرية لضمان جاهزية شبكتها لتزويد وجهات جديدة بخدمات تبريد مناطق عالية الجودة، مشيراً إلى أن توسيع الرقعة الجغرافية لخطوط شبكات «إمباور» المصنفة كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من مناطق سكنية وتجارية ووجهات سياحية جديدة في دبي.