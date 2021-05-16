شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء بقعة تلوث بترولي بالبحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تمكنت أجهزة وزارة البيئة المصرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، من تطهير بقعة تلوث بترولي شمال مدينة الغردقة في البحر الأحمر، حيث تم الابلاغ عن هذه البقعة الملوثة في شمال شعاب منطقة بيوض.

ونجحت أجهزة الوزارة في تجميع 4 أطنان من المواد البترولية المختلطة بالماء، وعدد من المخلفات الصلبة والسائلة، خلال عملية التنظيف.

وقامت الوزارة بأخذ عينات من التلوث لتحليلها، بهدف معرفة مصدر التلوث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات وزارة البيئة تلقت بلاغاً من محميات البحر الأحمر، أفاد بوجود التلوث، فتم الدفع، بلجنة عاجلة من محميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وتم عمل مسحين بحري وبري، وتم تحديد المناطق الملوثة، والبدء بأعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول، التي قامت أيضاً بعمل مسح جوي لتحديد مناطق التلوث.

وقد استمرت جهود مكافحة التلوث عدة أيام، باستخدام ماكينة شفط الزيت، واستخدام الحواجز المطاطية والحواجز الماصة، إلى جانب العمالة اليدوية.