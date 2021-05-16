شكرا لقرائتكم خبر عن بالاس يعبر أستون فيلا بانتفاضة في الشوط الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

سجل كريستال بالاس هدفين في الشوط الثاني بواسطة المهاجم ويلفريد زاها والظهير الأيسر تيريك ميتشل، ليفوز 3-2 على أستون فيلا في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب سيلهورست بارك الأحد.

وهز المدافع ميتشل الشباك في الدقيقة 84 ليجعل النتيجة 3-2، بعد أن اندفع زاها لمنطقة جزاء أستون فيلا وسدد كرة سكنت الشباك بعد اصطدامها بأحمد المحمدي قبل 15 دقيقة من النهاية.

وكان أنور الغازي مهاجم أستون فيلا جعل النتيجة 2-1 للفريق الزائر في الشوط الأول بعد أن ألغى كريستيان بنتيكي بضربة رأس هدف القائد جون مكجين الافتتاحي.

وحرمت هذه النتيجة أستون فيلا من الفوز مرتين على بالاس في الدوري لأول مرة في موسم واحد منذ 1980-1981، حين فاز الفريق المنتمي لبرمنجهام بلقب دوري الأضواء.

ويحتل بالاس بقيادة المدرب روي هودجسون المركز 13 برصيد 44 نقطة متأخراً بمركزين عن أستون فيلا الذي يملك 49 نقطة.

ويستضيف بالاس منافسه أرسنال يوم الأربعاء، بينما يحل أستون فيلا ضيفاً على توتنهام هوتسبير.