شكرا لقرائتكم خبر عن الأسترالي ميلر يفوز بسباق فرنسا للدراجات النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لومان (فرنسا) - رويترز

استبسل الأسترالي جاك ميلر سائق فريق دوكاتي ليتوج بلقب سباق فرنسا للدراجات النارية الذي أقيم في أجواء ماطرة ووقعت خلاله عدة حوادث في حلبة لومان الشهيرة الأحد، بعد تفوقه على الفرنسيين يوهان زاركو، وفابيو كوارتارارو.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لميلر بعد تتويجه بلقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري، ليصبح بذلك أول أسترالي يحقق انتصارين متتاليين منذ أن فعلها مواطنه كيسي ستونر في 2012.

وبسبب الفوضى والحوادث التي شهدها السباق بعد هطول أمطار غزيرة، فشل عدة منافسين في إنهاء السباق، ومن بينهم حامل اللقب خوان مير، وبطل العالم ست مرات مارك ماركيز، وميجيل أوليفيرا وأليكس رينس.