شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الشارقة» و«الإحسان الخيرية» تكرّمان 30 طالباً من الأيتام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قدمت دائرة الأوقاف في الشارقة، دعماً مالياً من ريع الأوقاف المخصصة لرعاية الأيتام، لتكريم الأيتام المتفوقين والمتميزين دراسياً، بالتعاون مع «جمعية الإحسان الخيرية» بعجمان، حيث نظمت الجمعية حفلاً لتكريم 30 طالباً وطالبة بمختلف المراحل التعليمية من الأيتام المكفولين من الجمعيةالشارقة ، بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي للجمعية، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي، وقدمت مبالغ مالية وهدايا عينية قيمة.

يأتي ذلك بجهد الدائرة في دعم الفئات المستحقة، وتشجيعا لأبنائنا الطلبة في مسيرتهم العلمية، ما يسهم في إعداد جيل طموح ومؤهل لتحقيق رؤية الامارات المستقبلية. كما تسعى الدائرة بجهودها في تنفيذ شروط الواقفين لتحقيق التنمية المجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الرائدة في رعايتها لمختلف هذه الفئات.