شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسجّل أول ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلك في دبي لشهر إبريل/نيسان 2021 بنسبة 0.17% مقارنة مع مارس/آذار من العام ذاته، وتكون بذلك أسعار المستهلك قد سجلت «تضخماً» للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، حيث كان قد سجل آخر «تضخم» شهري له في يونيو/ حزيران 2020، قبل تسجيله لسلسلة متتالية من «الانكماش» بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهري في الإمارة خلال إبريل الفائت 101.19 نقطة مقارنة مع 101.01 نقطة كان قد سجلها في مارس 2021، ويعود ذلك لارتفاع أسعار 6 مجموعات إنفاق رئيسية هي: الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.61%، وخدمات النقل 2.43%، خدمات الترفيه والثقافة 0.79%، خدمات الاتصالات 0.06%، خدمات الطعام والمشروبات 0.05%، وأسعار التبغ بنسبة 0.01%.

بينما تراجعت أسعار 5 مجموعات إنفاق رئيسية هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.56%، أسعار الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.17%، خدمات الصحة 0.04%، السلع والخدمات المتنوعة 0.15%، و أسعار المطاعم والفنادق 0.08%، فيما حافظت أسعار التعليم على مستوياتها الشهرية.

أما على أساس المقارنة السنوية، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.64% في إبريل 2021 مقارنة مع نفس الفترة عن 2020، ويعود ذلك إلى تراجع أسعار 4 مجموعات إنفاق رئيسية هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.42%، الطعام والمشروبات 4.76%، التبغ 0.55%، وخدمات الصحة 0.04%.

بينما ارتفعت أسعار 8 مجموعات إنفاق رئيسية هي: خدمات النقل 12.86%، الملابس وملبوسات القدم 2.90%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.58%، خدمات الاتصالات 0.19%، الترفيه والثقافة 0.62%، التعليم 0.14%، المطاعم والفنادق 0.82%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.08%.