700 مليون درهم مبيعات «رمضان الشارقة» 2021

فائزان بسيارتين إلى جانب 20 بالسحوبات الأخيرة

أكثر من 2000 وجهة تسوق شاركت في المهرجان

الشارقة: ”الخليج 365”

وسط أجواء سادها الفوز الوفير والسعادة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين، أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار على «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي اختتم فعاليات دورته الـ31 أمس الأحد، بحفل أقيم في مركز «سيتي سنتر الزاهية»، شهد إجراء عمليات سحب على الجوائز الكبرى التي رصدتها اللجنة التنظيمية للمهرجان.

وتم خلال الحفل السحب على سيارتين فاخرتين من نوع (BMW) موديل 2021 كانت من نصيب دينا السيد من جمهورية مصر، وعبد الله عواد من المملكة الأردنية، إضافة إلى إسعاد أكثر من 20 متسوقاً فازوا بقسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم و2500 درهم إلى جانب الجوائز النقدية الفورية لمتسوقي المركز حظي بها أكثر من 10 متسوقين بقيمة 1000 درهم، فضلاً عن خمسة فائزين بهواتف ذكية من نوع «سامسونج».

وأعلنت غرفة الشارقة خلال الحفل الذي نقل في بث مباشر على قناة الشارقة، أن مهرجان رمضان الشارقة الذي نظمته الغرفة طوال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، شهد نجاحاً باهراً انعكس في نسبة المبيعات المحققة التي تخطت حاجز الـ700 مليون درهم، وتكلل برضا قطاع تجارة التجزئة على مستوى إقبال الجمهور اللافت على فعاليات المهرجان المتنوعة ومراكز التسوق والأسواق المركزية للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى التي استمرت طوال أيام المهرجان.

مساندة القطاع الخاص

وأعرب عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن سعادته بنجاح الدورة الـ31 من مهرجان رمضان الشارقة من خلال تحقيقها لكافة المستهدفات التي وضعتها الغرفة من حيث حجم المبيعات المحققة، إلى جانب استقطاب أكثر من 2000 مركز تسوق ومحل تجاري على مستوى الإمارة، شاركت في المهرجان، مشيراً إلى أن أهمية «رمضان الشارقة» لم تعد تنحصر في جانبه الاقتصادي فقط، وخاصة في ظل تضافر جهود الجهات التنظيمية الأخرى المتعاونة مع الغرفة، وهو ما أسهم في تحوله إلى مناسبة ترويجية واجتماعية وترفيهية وثقافية تستفيد منها مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار والجنسيات، إلى جانب دوره الرائد في دعم ومساندة القطاع الخاص وتنشيط تجارة التجزئة وتعزيز التنافسية بين مراكز التسوق على تقديم كل ما هو جديد للمتسوقين وأفضل العروض لهم.

ولفت العويس، إلى أن المكانة المتميزة التي وصل إليها المهرجان وتحرص الغرفة على الارتقاء بها عاماً بعد عام، جاءت بفضل الجهود المبذولة من قبل كافة اللجان التنظيمية العاملة بالغرفة، إنطلاقا من الحرص على إسعاد سكان الشارقة وزوارها، وترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تطوير البيئة الاستثمارية الجاذية والمحفزة لمختلف القطاعات الحيوية التي تتميز بها الإمارة.

انتعاش الحركة التجارية

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن كافة استطلاعات الغرفة التي أجرتها طوال أيام المهرجان حول مستوى إقبال الجمهور ورضا التجار على موسم رمضان الشارقة لهذا العام في مختلف مناطق الإمارة كانت إيجابية جدا مقارنة مع مواسم المهرجان الماضية، حيث أسهم الحدث في انتعاش الحركة التجارية بشكل لافت وملموس وهذا بينته الأرقام المحققة، كما أعطت للغرفة مؤشرات عديدة أهمها قدرة الإمارة على تنظيم أكبر الأحداث والفعاليات والمرونة التي تتمتع بها للتأقلم مع مختلف المتغيرات، مؤكداً أهمية مهرجان رمضان الشارقة والحملات الترويجية الداعمة له التي تنظمها غرفة الشارقة على مدار العام وأثرها البالغ في قطاع تجارة التجزئة بالإمارة، معرباً عن حرص الغرفة على مواصلة تطوير فعاليات المهرجان في مواسمه المقبلة بالتعاون مع مجموعات العمل القطاعية المختصة والعمل المشترك على إطلاق المبادرات المبتكرة وتنظيم الفعاليات الجاذبة ومضاعفة الجوائز القيمة.

تعزيز مكانة المهرجان

من جهته أعرب جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان، عن شكر الغرفة لكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تعاونت معها على إنجاح مهرجان رمضان الشارقة 2021، مثمناً مشاركة تلفزيون الشارقة المتواصلة لتغطية كافة فعاليات الحدث الرئيسية، ومؤكداً أن التعاون وتضافر الجهود كان له أثر بالغ في تعزيز مكانة المهرجان وسمعته وريادته كأحد أهم الأحداث التي تقام خلال شهر رمضان المبارك سنويا على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الجوائز التي رصدتها الغرفة هذا العام والتي بلغت ثلاثة ملايين درهم وفاز بها أكثر من 100 متسوق، جعلت نسخة رمضان الشارقة الـ31 نسخة مميزة حظيت باستقطاب أعداد كبيرة من مواطني الدولة والمقيمين فيها الذين حرصوا بدورهم على الاستفادة من العروض الكبرى وفرص الربح الوفير التي وفرتها مختلف المراكز التجارية والتي ترافقت مع أجواء رمضانية مميزة وفريدة.

وأعرب عدد من مراكز التسوق المشاركة بالحدث عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وللجنة العليا واللجان الفنية القائمة على المهرجان، على ما قدمته من جهود تنظيمية متميزة إلى جانب الحملات الترويجية والمحفزات والخصومات التي سهلت المشاركة في الحدث، وأسهمت بشكل فاعل في تنشيط حركة المبيعات والإقبال من المتسوقين وتحقيق معدلات كبيرة في نسب المبيعات، مؤكدين أن مراعاة مصالح أصحاب المراكز التجارية ومحال التجزئة هو محور اهتمام غرفة الشارقة والعمل على تحقيق الفائدة الربحية لهم هو من أهم أولويات الغرفة أيضاً.