شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة أبوظبي»: رفع قيود الحجر الصحي للسياح من 1 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، عودة النشاط السياحي في أبوظبي مع الإعلان عن رفع قيود واجراءات الحجر الصحي لجميع الدول اعتباراً من الأول يوليو المقبل.

وقال الشيبة في تصريحات لـ ”الخليج 365” خلال معرض سوق السفر العربي 2021 إنه سيتم وضع إجراءات وبروتوكولات سفر مخصصة بالنسبة للدول عالية ومنخفضة الخطورة.

وأضاف أن هذا القرار سوف ينعكس إيجابياً على لقطاع السياحي خاصة مع بد موسم الصيف، موضحاً أنه سيكون حافزاً للشركاء في القطاع لاستهداف أسواق معينة خلال موسم العطلات.

ولفت إلى أن ممرات السفر الآمن تشكل فرصة للقطاع السياحي للدخول إلى الأسواق، وخاصة أنه يسهل السفر بين البلدين.

وأشار الشيبة إلى أن وجود شركات الطيران الجديدة مثل العربية للطيران أبوظبي ووزيرآير يشكلان إضافة لقطاع الطيران في أبوظبي بشكل عام، وفرصة مهمة لقطاع السياحة لدخول في أسواق جديدة واستهداف شريحة جديدة من السياح.

وقال نعمل مع شركائنا في قطاع الطيران للترويج لأبوظبي من خلال الوجهات الجديدة والوجهات الرئيسية التي تخدمها «الاتحاد للطيران»، حيث ساهمت الناقلتان في توفير سعة مقعدية إضافية وزيادة الحصة السوقية لأبوظبي في عدد المقاعد.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن حملة صيف وإطلاق أجندة الفعاليات في أبوظبي لعام 2021، مع كثافة الفعاليات في الربع الأخير، وهنالك العديد من المفاجآت.

ولفت إلى أننا نستهدف زيادة مدة إقامة الزوار من 1.6 إلى 2.6 ليلة.

وتوقع أن تشهد السوق السياحية في أبوظبي زيادة تدريجية في حركة الزوار الدوليين خلال الصيف ليصل إلى الذروة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن متطلبات وإجراءات وتدابير السلامة التي يتم تطبقيها تضمن قضاء عطلات آمنة للزوار.

وأوضح أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية استعداداً لفتح السوق أمام حركة السياحة الداخلية تركز على مختلف الجوانب التي نتميز بها بما في ذلك العروض والباقات السياحية بالتعاون مع شركائنا من شركات الطيران والوكالات ومشغلي الفنادق.

وأوضح أن السياحة الداخلية، ساهمت في دعم القطاع السياحي في أبوظبي، حيث بلغت نسبة إشغال الفندقي بين 65 إلى 70% خلال العام الماضي، فيما وصلت إلى ما بين 63 و65% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد أن الدائرة وضعت السلامة والصحة منذ بداية الجائحة كأولوية وهو ما ساهم في العودة بشكل أفضل وأكثر أماناً، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات لدفع عجلة القطاع ودعم شركائها، إلى جانب كسب ثقة المستثمرين والسياح عالمياً ومحلياً.

وقال أن نحو 3 إلى 5 آلاف غرفة فندقية لا تزال في مرحلة التطوير والإنشاء من المتوقع أن تدخل السوق الفندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاع الفندقي في والسياحي يشهد نمواً متواصلاً.

وذكر أنه إلى جانب السياحة الترفيهية في المنتجعات والفنادق الفاخرة سيكون هناك أيضاً تركيز على تطوير الفنادق المتوسطة في أبوظبي في إطار السعي لاستقطاب السياح والزوار من أصحاب الدخل المتوسط، مع العمل على تطوير المنتجات الفندقية بما يلائم مختلف شرائح الزوار ومتطلباتهم.