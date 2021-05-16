«مطارات دبي»: جوازات «كوفيد-19» بوابة استئناف السفر الدولي

دبي: ”الخليج 365”

قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن جوازات سفر «كوفيد-19» هي الطريقة الوحيدة لاستئناف السفر الجماعي إلى الخارج.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع «بي بي سي» أعرب فيها عن اعتقاده بأنه ليس هناك بديل عن هذا الأمر، وأن المشكلة ليست جواز سفر اللقاح، بل الحاجة إلى طرح اللقاح بشكل واسع، ووضع برنامج مناسب ومنصف عالمياً.

وذكرت «بي بي سي» أنه رغم التعثر الذي واجهته صناعة الطيران على مستوى العالم، والأضرار التي أحدثتها القيود الحكومية وانهيار ثقة الركاب، كان عام 2020 هو العام السابع على التوالي لمطار دبي بوصفه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، بعد أن تجاوز مطار هيثرو في لندن عام 2014.

مستويات قياسية

ويطمح جريفيث بأن ترتفع أعداد المسافرين مرة أخرى إلى مستويات قياسية، قائلاً «نحتاج إلى العمل والدخول في إدارة المخاطر بدلاً من تجنبها».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «لا أعتقد أن العالم يمكن أن يعيش بدون هذا التنقل لفترة أطول، اجتماعياً واقتصادياً بكل تأكيد، لكن يمكنك أن تفهم سبب كون دول العالم متحفظة للغاية. فآخر شيء يريده أي سياسي هو ازدياد أعداد الإصابة على أرضه».

وأشارت «بي بي سي» إلى أنه بالنسبة لدبي، مركز الشرق الأوسط الذي يلعب دوراً رئيسياً في وصل الشرق بالغرب، يعتبر السفر الجوي أمراً أساسياً لرأب الصدع العالمي الذي سببه فيروس كورونا.

دبي محور عالمي

وعن ذلك قال جريفيث: «لقد تم بناء دبي كمحور عالمي، وتمكنت الإمارة من تطوير مركز تجاري وسياحي هائل هنا في الإمارات العربية المتحدة. لذلك نحن نعتمد عليها إلى حد كبير، لأن 35% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على تمكين السفر والسياحة، لذلك فإن لدبي تأثيراً كبيراً في القطاع والعالم».

وعن آلية فحص الركاب في المستقبل، أشار جريفيث إلى أنه حتى لو تم إدخال أنظمة متعددة لفحص الركاب، فإن مطار دبي الدولي قادر على تجنب طوابير الانتظار مثل تلك الموجودة في مطار هيثرو في لندن. مضيفاً أنه مهما كان النظام الذي سيُعمل به، فإننا سنكيف عملياتنا لضمان عدم وضع ركابنا في طوابير طويلة جداً.

وبحسب جريفيث، عندما يتعلق الأمر بقواعد السلامة العامة، يتم الاعتناء بالركاب الذين يسافرون بالطائرة من خلال مستويات نظافة وتعقيم قياسية، بالإضافة إلى التباعد الجسدي والتشديد على ارتداء قناع الوجه. كما تساعد التكنولوجيا أيضاً في وقف انتشار الجراثيم، من خلال تسريع إجراءات تسجيل الوصول غير التلامسية وترتيبات السفر.

وختم جريفيث بالقول: إذا كان السفر الجوي الدولي سيتحرك مرة أخرى، فالأمر متروك للبلدان لتقرير متطلبات الدخول، ولشركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم لتطبيقه. وفي حال نجح كل هذا، واجتمع الجميع على قرار واحد، فستكون جوازات سفر اللقاح وسيلة بسيطة جداً لنا للسفر بدون وثائق حول العالم.