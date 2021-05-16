شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يفتتح سوق السفر العربي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والمجموعة، معرض سوق السفر العربي، الذي انطلق صباح الأحد في دبي، حيث يجتمع نخبة من أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال السفر والسياحة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستمر المعرض حتى 19 مايو /أيار 2021.

والحدث هو أول حدث حضوري عالمي ضخم للسفر منذ بداية تفشي الجائحة، من أبرز فعاليات اليوم الأول للمعرض انعقاد الجلسة الافتتاحية بعنوان «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» التي تديرها الإعلامية البريطانية الشهيرة بيكي أندرسون، مديرة تحرير ومذيعة شبكة سي إن إن الإخبارية في أبوظبي.

وزار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بعد افتتاحه معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021) صباح اليوم، جناح طيران الإمارات، الناقل الرسمي للمعرض، الذي يعد أكبر حدث تجاري دولي للسفر والسياحة في المنطقة، وأول حدث وجاهي للصناعة منذ انتشار الجائحة.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، ومحمد الهاشمي، نائب رئيس المنتجات التجارية بدبي في طيران الإمارات. وقد اطلع سموه على مقاعد الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقتها طيران الإمارات مؤخراً، بالإضافة إلى المنتجات الجوية الجديدة المعروضة في جناح الناقلة ME3310 بالقاعة 3 بمجمع المعارض في مركز دبي التجاري العالمي.