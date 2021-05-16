شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة مشاهير كرة السلة بالولايات المتحدة تكرم الراحل كوبي براينت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كونيتيكت - رويترز

بعد تأجيل لعدة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، أقيمت الليلة الماضية مراسم انضمام النجم الراحل كوبي براينت إلى قاعة مشاهير كرة السلة في الولايات المتحدة.

ولقي براينت وابنته مصرعهما في حادث طائرة هليكوبتر في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وكان من المقرر إقامة مراسم انضمام المجموعة التي تضم أيضاً كلاً من النجمين تيم دنكان وكيفن جارنيت، إضافة إلى تاميكا كاتشينجز في 29 أغسطس/آب الماضي في سبرينجفيلد بولاية ماساتشوستس، لكنه تقرر تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، لتقام في مايو/أيار الجاري في ولاية كونيتيكت.

وبراينت الذي توج بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات مع لوس أنجليس ليكرز، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، كان واحداً من أفضل لاعبي الدوري طوال التاريخ، وهو صاحب رابع أفضل سجل تهديفي على مستوى تاريخ البطولة برصيد 33643 نقطة.

وبحضور نجم السلة الشهير مايكل جوردان الذي أدار المراسم، ألقت فانيسا براينت أرملة كوبي كلمة نيابة عن زوجها الراحل قالت فيها: "عزيزي كوبي: أشكرك لأنك كنت أفضل زوج وأفضل أب. أشكرك على عدم تخليك عنا مطلقاً، وأشكرك على كل ما قمت به من عمل جاد".

وكان جوردان بمثابة مثل أعلى بالنسبة لبراينت، وبصفة خاصة في بداية مسيرته مع اللعبة.