شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط عالميا.. وبرنت يرتفع 0.6 % والخام الأمريكى 0.7% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وسجلت أسعار النفط، 68.71 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي65.37 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة، حيث ذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط الجمعة قد شهدت صعودا وذلك بعد الخسائر التي قد تكبدتها أول أمس الخميس حيث شهدت انخفاضا بمقدار 3%، في حين حد من الصعود وتحقيق المكاسب زيادة إصابات كورونا بالهند وتمشي الفيروس بها وإعادة التشغيل الكامل لأكبر خطوط أنابيب الوقود بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب الهجوم السيبراني الذي تعرض له وتسبب في إغلاقة.