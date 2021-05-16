شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط عالميا.. وبرنت يرتفع 0.6 % والخام الأمريكى 0.7% والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية