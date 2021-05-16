شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 16-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات أمس، وذلك مع توقف التداول على الذهب عالمياً بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات، إذ أغلق السوق العالمي عند مستويات 1844 دولار.

أسعار الذهب اليوم، لعيار 24 لتسجل 906.25 جنيه، وعيار 21 يسجل 793 جنيها، وعيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1844 دولارا.

ونجح الذهب هذا الأسبوع في المحافظة والتماسك عند قمة 3 أشهر، بفضل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ودول أخري، أضافة إلي ظهور مؤشرات أمريكية بارتفاع التضخم في البلاد، وهذا تسبب في زيادة واضحة للطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.

هذا الأسبوع تمكنت أونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1845 دولار أو يزيد قليلا في بعض جلسات التداول، ثم سجلت تراجع محدود للغاية لمستويات 1843 دولار ليغلق السوق عند هذا المستوي، وفق سعر إغلاق الجمعة الماضي، وهذا ناتج طبيعي لطلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

السوق المصري شهد أيضا ارتفاع الذهب لمستويات 794 جنيها للجرام من عيار الذهب الرئيسي وهو عيار 21، لكن الأسعار هبطت بشكل طفيف للغاية بختام جلسات الأسبوع لتسجل مستويات تراوحت بين 792 إلي 793 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا.