شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 16-5-2021 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 16-5-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا للعطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 21.98 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.