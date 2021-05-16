شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 16-5-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16مايو، لعدم وجود تعاملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.84 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibسجل 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.84 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.84 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.92 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.91 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.