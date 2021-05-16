شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 1139 موظفا بالوحدات الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 1139 موظفا في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن الجهات التي تم التسوية بها منها مديرية الشئون الصحية ببني سويف، حيث تم التسوية لعدد 304 موظفا، و278 موظفا بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و92 موظفا بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.