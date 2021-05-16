شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رئيس الرقابة المالية رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائبا لرئيس الايوسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تقدير دولى جديد للدولة المصرية وللإنجازات التي يتم تحقيقها على كافة الأصعدة، وللدور الذي تلعبه على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم انتخاب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-بعد منافسة مع مرشح دولة البرازيل في الانتخابات التي صوت بها 91 دولة عضواً باللجنة ممن لهم حق التصويت.

وبتولي هذا المنصب الجديد تصبح مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال International Organization of Securities Commissions (IOSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري منذ نشأته التي مضى عليها أكثر من 130 عاماُ، كما يمثل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منظمة الأيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار الماليFSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس اسواق المال التركي.

وقال الدكتور محمد عمران، إنه يتعهد باستمرار نشاط هيئة الرقابة المالية المعهود داخل الأيوسكو، والارتقاء بأدائها للمستوى الذي يحقق طموحات الدولة المصرية في الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا تحقيق آمال وطموحات الدول أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهينات أسواق المال-الأيوسكو.

وأكد عمران، في بيان صحفي،اليوم الأحد، على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا للمكانة التي تتبوؤها الدولة المصرية على المستويين الإقليمى والدولي، كما يمثل انتخاب الرقيب المصري-ولأول مرة في تاريخ سوق المال-إشادة قوية وتقدير دولي للدور الذي تلعبه الدولة المصرية بمساهماتها في دعم الدول النامية والناشئة، ويعكس حجم التقدير الدولي لإجراءات الإصلاح والتطوير وخاصة فى تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتنمية أسواقه.

ونوه عمران،إلى أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تعتبر من أكبر لجان منظمة الأيوسكو ويناهز عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75% من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، حيث يبلغ عدد أعضائها 112 عضوا من بينهم 91 عضو لهم حق التصويت، بجانب 21 عضوا مشاركا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم و10 أعضاء من مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الناشئة وزيادة فعاليتها من خلال وضع المبادئ والمعايير الأساسية، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرة.كما تمثل مبادئ الأيوسكو الخاصة بتنظيم الرقابة على الأوراق المالية الأساس الفنى ومعايير تقييم قطاع الأوراق المالية التي تعتمد عليها برامج تقييم القطاع المالى لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، بعدما تم اعتماد تلك المعايير من جانب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.

وأوضح عمران، أن منظمة الأيوسكو تلعب دورا كبيرا في تشكيل الإطار التنظيمي المالي العالمي، حيث تشغل مقعد في الجلسة العامة لمجلس الاستقرار المالي FSB، بالإضافة لمقعد في مجلس مراقبة المؤسسة المختصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةIFRS، كما تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر قد احتفظت بعضوية مجلس إدارة المنظمة لأربع دورات متتالية، حيث انتخبت لأول مرة في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014 – 2016.