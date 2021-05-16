شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يقرر تشكيل فرق عمل للمرور على مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنفذ مشروعات مياه الشرب، ضمن المبادرة الرئاسية، بمحافظات (أسوان – الأقصر – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – القليوبية – الغربية – دمياط – كفر الشيخ).

وكلف المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين.

وكان مسئولى الشركة القابضة، أجروا زيارة لمحافظة الأقصر، للمرور على عمليات المد والتدعيم والإحلال والتجديد بمحطة الكلابية، وقرى أصفون، والدير والغريرة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير القرى المصرية، بحضور مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومدير عام المياه بشركة مياه الاقصر، ومدير عام المشروعات بشركة مياه الاقصر، ومدير إدارة شركة مياه إسنا.