بيتكوين تزيد بنسبة 5.6% إلى 49.34 دولار مرتفعة 2629 دولاراً عن آخر إغلاق

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.63% اليوم الأحد، لتصل إلى 49.338 دولار تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش لتضيف بذلك حوالي 2628.83 دولار إلى مستواها عند الإغلاق السابق.

وتكون بذلك العملة الافتراضية العالمية الأكثر شهرة ارتفعت بحوالي 77.9% عن أدنى مستوياتها هذا العام، والذي وصل إلى 27.734 ألف دولار يوم 4 يناير 2021، كما تراجعت البيتكوين بحوالي 24% عن أعلى مستوى وصلت له هذا العام وبلغ حوالي 64.895 ألف دولار في 14 إبريل.

وارتفعت عملة الإيثر، المرتبطة بشبكة البلوك تشين إيثيريوم، بحوالي 6.1% إلى 3868.4 دولار بحلول الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش لتضيف حوالي 222.41 دولار إلى المستوى الذي وصلت له عند آخر إغلاق.