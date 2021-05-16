شكرا لقرائتكم خبر عن 95 % معدل إشغال فنادق رأس الخيمة خلال «عطلة العيد» وفنادق «كاملة العدد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن فنادق الإمارة سجلت، وفق التقديرات الأولية، معدل إشغال إجمالي بلغ 95% تقريباً، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وحقق عدد من فنادق رأس الخيمة نسبة إشغال كاملة (100%) لغرفها ووحداتها المختلفة»، مؤكداً أن الهيئة متفائلة بتعافي القطاع السياحي والفندقي وارتفاع معدلات الإشغال وتطور الأداء باطراد خلال المرحلة المقبلة.

75 ألف زائر في إبريل

وأشار فيليبس، إلى أن فنادق رأس الخيمة استقبلت خلال إبريل/نيسان الماضي، نحو 75 ألف سائح وزائر، وسجلت متوسط إشغال بلغ أكثر من 60%، على الرغم من أن هذا الشهر تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد تراجعاً في الإقبال ومتوسط الإشغال في الفنادق، بجانب الظروف المرافقة للجائحة واستمرار تداعيات انتشار الفيروس في المنطقة والعالم، لكن القطاع الفندقي في رأس الخيمة، حقق نتائج تشغيلية جيدة في هذا الشهر، في ظل ما شهدته المرحلة الماضية من تعاف تدريجي للاقتصاد والقطاع السياحي والقطاعات الأخرى إجمالاً في الدولة والمنطقة والعالم.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ «سياحة رأس الخيمة»، إلى أن معدل الإشغال الفندقي تجاوز 70% في عطلة نهاية الأسبوع، خلال المرحلة الماضية، وتحديداً في إبريل، في ظل التعافي التدريجي من تداعيات الجائحة العالمية.

سياح محليون ودوليون

وبين أن سياح وزوار رأس الخيمة، خلال الأشهر الماضية، جاؤوا من دول عدة، استأثرت روسيا وكازاخستان بنصيب الأسد بينها، مع دول أجنبية أخرى، فيما يحتفظ السياح المحليون، من داخل الدولة، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، من مختلف الإمارات، بنسبة عالية بين الزوار أصحاب الحجوزات في فنادق الإمارة، مشيراً إلى أن هيئة سياحة رأس الخيمة تعمل حالياً على استقطاب السياح الخليجيين والاستعداد لاستقبالهم، وفي مقدمتهم الضيوف والزوار من المملكة العربية السعودية، بعد أن تسمح لهم دولهم وتعيد فتح أبواب السفر أمامهم.