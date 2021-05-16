شكرا لقرائتكم خبر عن 81.9 مليون درهم الخسائر المتراكمة لـ«أمان».. تشكل 36.3% من رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، بأن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 81.9 مليون درهم تشكل 36.3% من رأسمالها.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة، إلى الأثر السلبي للشركات التابعة عن السنوات الأخيرة، وحجز الاحتياطات والمخصصات للامتثال للمتطلبات التنظيمية عن السنوات السابقة.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أكدت الشركة أنه تم اتخاذ بعض التدابير مثل، وقف الشركات التابعة التي تكبدت الخسائر، واستراتيجية الاكتتاب الحكيم لتحسين النتائج النهائية، ومحاولة إعادة هيكلة رأس المال.