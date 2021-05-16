شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تزيد معدلات التشجير ثلاث مرات بحلول 2024 لمكافحة تغير المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بريطانيا إنها تعتزم زيادة معدلات التشجير ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة في الوصول إلى هدفها المتمثل في إنهاء انبعاثات الكربون تماماً بحلول 2050 في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

وتريد بريطانيا المضي قدماً في خططها البيئية وتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها قبل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يعلن جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني يوم الثلاثاء أن معدلات التشجير ستتضاعف ثلاث مرات بحلول مايو/ أيار2024 مع زراعة نحو سبعة آلاف هكتار من الغابات سنوياً.

ونبّه ألوك شارما مسؤول المناخ البريطاني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو يوم الجمعة إلى ضرورة أن يوافق زعماء العالم على إنهاء استخدام الفحم خلال قمة نوفمبر/ تشرين الثاني لمنع حدوث كارثة مناخية. (رويترز)