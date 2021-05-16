شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون ربحية «الاتحاد العقارية».. وإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحولت «الاتحاد العقارية» إلى الربحية في الربع الأول 2021 محققة مكاسب 5.5 مليون درهم بعد تكبدها خسائر في الربع الأول 2020.

من جنب آخر، أعلنت الشركة عن مقدار الخسائر المتراكمة لديها التي بلغت 1.95 مليار درهم، تشكل 45.59% من رأسمالها.

وأرجعت «الاتحاد العقارية» الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي خسارة القيمة العادلة البالغة 2.07 مليار درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017، الخاصة بتصحيح إجمالي المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات.

وأشارت الشركة أنه بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل انخفاض في عام 2017 في القيمة بقيمة 503 ملايين درهم، وتراجع عام في قطاع العقارات في الإمارات، والتأثير السلبي لجائحة كورونا على أنشطة الشركة.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أكدت «الاتحاد» إنها تتعامل بجدية مع الخسائر المتراكمة من خلال تدابير مختلفة من أبرزها ما يلي: إعادة هيكلة ديونها المستحقة، و استرداد مستحقاتها غير المحصلة.

كما انها تتعامل مع التخفيض المستمر للتكاليف التشغيلية و العمل على تطوير محفظة أراضي المجموعة وتطوير أصول ذات تدفقات نقدية متكررة.

وقالن الشركة أنها تقوم بالتركيز العالي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة (إدراج محتمل لبعض الشركات التابعة والتركيز على الأنشطة المدرة للنقد).

