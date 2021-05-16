شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 162.12 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم 162.12 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و501505 حالات وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» يوم السبت ارتفاعاً من 14 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن أربعاً من الحالات الجديدة منقولة محلياً، أما باقي الحالات فواردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 ، يوم السبت، نزولاً من 25 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90847، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و593434 بعد تسجيل 8500 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 86096 بعد تسجيل 71 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 67009 إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا» و2087 حالة وفاة بسبب «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، ويبلغ الآن العدد الرسمي للوفيات 434715.