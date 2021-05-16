شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تعاطف الإمارات مع فلسطين متأصل ولا نحتاج من يزايد عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش مستشار رئيس الدولة، إن التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات، ولا نحتاج من يزايد عليه.

وأوضح في تغريدة على «تويتر»: «التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات، ولا نحتاج من يزايد عليه».

أولويتنا وحدة الصف العربي ووقف العنف ضد المدنيين والعمل السياسي لإنهاء الاحتلال، ونعلم علم اليقين بأن المعاناة الفلسطينية، وعبر السنوات، تم استغلالها على حساب هذا الشعب المناضل.