شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تحث على عدم التدافع لشراء السلع مع بدء فرض قيود جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-رويترز

ناشدت تايوان، الناس عدم التدافع لشراء السلع بعد فرض قيود جديدة على التجمعات والحركة لكبح انتشار وباء «كوفيد- 19» خلال ارتفاع في عدد الإصابات المحلية.

وكانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس «كورونا»، السبت، في العاصمة تايبيه ومحيطها، وفرضت قيوداً لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ما زال منخفضاً عند 1475، فقد أدى التفشي الذي شهدته تايوان في الآونة الأخيرة إلى إثارة قلق الناس الذين اعتادوا على الحياة شبه الطبيعية بسبب عدم وجود عزل عام كامل من النوع الذي شوهد في مناطق أخرى.

وناشد الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد، الناس من خلال «فيسبوك» عدم تخزين السلع أو التدافع على المتاجر بعد أن سارع الناس لتخزين السلع الأساسية. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تأمر بفرض عزل عام كامل، فقد حثت الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

