شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الملوخية والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 16 -5-2021، انخفاضا لعدد من أصناف الخضروات وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.

انخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو مقابل 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 2.5-5 جنيهات للكيلو مقابل 3-5.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وتراوحت الطماطم بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وترواح سعر الجزر بين 3- 5 جنيهات وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الكوسة بين 1.5– 3.5 جنيه للكيلو، استقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5- 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.