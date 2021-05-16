شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: استمرار حملات رفع الإشغالات للحفاظ على المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشار المهندس عبد الرءوف بشارة، إلى أنه تم شن حملة جابت الطرق والمحاور الرئيسية وبعض مراكز الخدمات، وأسفرت عن تحرير (22) محضر مخالفة إشغال، بجانب مصادرة إشغالات الباعة الجائلين وتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات يومياً بما في ذلك أيام الإجازات، وذلك حرصا من جهاز المدينة على الحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة الشروق.