شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز قنا الجديدة: جارى الانتهاء من أعمال خط المياه الرئيسى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنفيذ خط المياه الرئيسى، المغذى للحيين السكنيين الثالث والرابع والمنطقتين السياحية والترفيهية بمساحة 1500 فدان، حيث تم ربط الخط المغذي للمنطقة على الخط الرئيسى من محطة المياه بقطر 1000مم زهر مرن، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة شبكات (مياه - صرف ورى - وطرق - وتليفونات - وكهرباء) باستثمارات تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.