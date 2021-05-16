شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 481 مشروعا تنمويا بالقليوبية بتكلفة 11.7 مليار جنيه فى 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثامن من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، لمحافظة القليوبية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 481 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، الصحة، والكهرباء، والإسكان، والنقل، والري، والتنمية المحلية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 22 مليون جنيه، منها تأهيل ترع بهندسات ري (طوخ، كفر شكر، بنها)، وتوصيل الكهرباء لنحو 11 بئر جوفي.

ولفت تقرير الوزارة إلى الهدف الثالث:"ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 122 مليون جنيه، منها تطوير مستشفى قها المركزي (المرحلة الأولى)، وتطوير الوحدة الصحية بقرية ميت حلفا بمركز قليوب، ومركز طبي قرية الخرقانية بمركز القناطر الخيرية، وإنشاء مركز طبي ونقطة إسعاف بمدينة العبور.

وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 82 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 433.2 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1392 فصل في كافة المراحل التعليمية.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 93.9% عام 2015، إلى 100% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 729 مليون جنيه، أبرزها محطة مياه سرياقوس (طاقة 145 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة طوخ (طاقة 14 ألف م3/يوم)، وصرف صحي قرية الصفا وكفر جمعة وعزبة زاوية بلتان وعزبة عرب الحوالة ورشيد وقدوسة والسعادة وأبو سنة.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 29 مليون جنيه، منها توسيع محطة محولات قها (سعة مضافة 25 م.ف.أ)، وتوسيع محطة محولات شبين القناطر (سعة مضافة 40 م.ف.أ).

كما تم الانتهاء من تنفيذ 81 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 69 مليون جنيه، نتج عنها توفير حوالي 93 ألف من معدات الإنارة (أعمدة، محولات، سيارات برج، عدسات وولاعات ضوئية)، ونحو 20.7 ألف كشاف ولمبة موفرة، في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، لفت التقرير إلى الانتهاء من إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم، ورصف مداخل القرى الرئيسية بطول 26.4 كم، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 79 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة 360 مليون جنيه، نتج عنها تطوير ورفع كفاءة طرق وشوارع (رصف، بلاط إنترلوك) بطول 190 كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 15 كوبري ونفق.

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 28.3 ألف وحدة إسكان اجتماعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 64 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 123 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وحدة إطفاء قرية الأحزار، وتطوير وحدة مرور شلقان، وتوفير 2700 من معدات ومهمات الحماية المدنية والمرور والمرافق، وتوفير 2 سيارة إطفاء و5 سيارات لوحدات المرور، وإنشاء وتطوير 16 وحدة محلية.

وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 102 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة) بتكلفة 236 مليون جنيه، نتج عنها تغطية ترع ومصارف بطول 0.6 كم، وتوفير أكثر من 6 آلاف من معدات وأدوات النظافة (صناديق قمامة، سيارات، لوادر، أجهزة كنس)، وتطوير 13 مجزر في (القناطر الخيرية، طوخ، قليوب، كفر شكر، بنها، قها، شبين القناطر).