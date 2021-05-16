شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. والطن بـ14200-14400جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 16-5-2021، في الأسواق المحلية وذلك بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار حديد التسليح مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وتراوحت أسعار حديد التسليح سواء اللفائف أو الطويل بين، 14050 - 14200 جنيه للطن سعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14200-14400جنيها للطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 700-800جنيها للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.