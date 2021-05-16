الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. والطن بـ14200-14400جنيه للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 16-5-2021، في الأسواق المحلية وذلك بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار حديد التسليح مع نهاية شهر رمضان المبارك. 

 

وتراوحت أسعار حديد التسليح سواء اللفائف أو الطويل بين، 14050 - 14200 جنيه للطن سعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14200-14400جنيها للطن. 

 

وبالنسبة لأسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 700-800جنيها للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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