شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن بعد العيد والكيلو يتراوح بين 23-25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-5-2021 انخفاضاً مع نهاية عيد الفطر المبارك بحسب ما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء انخفاضاً في المزرعة لتبدأ من 21 جنيها للكيلو مقابل 22 جنيها، وسجل السعر المستهلك بين 23-25 جنيها للكيلو، مقابل 24-27 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الدواجن البلدى بين 30-32 جنيها للكيلو مقابل 32-35 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض، حيث تتراوح أسعار البيض الأبيض ليسجل 27-28 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.