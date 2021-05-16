شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك.. ويسجل 15.61 جنيه بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-5-2021، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصروفقا لقرار البنك المركزى المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.