شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف إنشاء 93 مدرسة فى المناطق المحرومة خلال 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على إتاحة التعليم فى المناطق الحكومة فى ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية فى توزيع الموارد.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، بإجمالى 93 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بإجمالى 1156 فصلاً بتكلفة 575 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها، إلى تهدف مبادرة فصول التعليم المتنقلة (الفراغات الذكية) إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا، لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/2022

وفيما يتعلق بمبادرات وبرامج قطاع التعليم، أوضحت وزارة التخطيط أنه سيتم تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومن بينها شراء 600 ألف تابلت جديد واستكمال منصات التعلم عن بعد، مع ميكنة الاختبارات فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية،، وسيتم استكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، باجمالى 7230 فصلا.