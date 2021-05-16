التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة ترقية 1151 موظفا بالجهاز الإداري للدولة

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ترقية 1151موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر مارس الماضي، وذلك طبقا للضوابط التي نص عليها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد انتهى من الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 89 موظفا بديوان عام محافظة قنا، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ، إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.