«شعاع»: 41 مليون درهم مكاسب في الربع الثاني من صفقة «المرفأ»

دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة «شعاع كابيتال» إن عملية تخارجها عن طريق بيع حصتها البالغة 20% في شركة المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء تأتي تماشيا مع استراتيجيتها عقب دخول المشروع حيز التشغيل وإنتاج الطاقة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن عملية البيع تأتي أيضاً مع توقع استخدام العائدات في خطوط الأعمال الأساسية لـ«شعاع».

وتوقعت الشركة أن تؤدي هذه الصفقة إلى مكاسب صافية في الأرباح المتراكمة/المرحلة للمجموعة قدرها 41 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري.