شكرا لقرائتكم خبر عن 286.68 مليون درهم خسائر «سلامة» المتراكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن الشركة الإسلامية العربية للتامين «سلامة» أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 286.68 مليون درهم، تشكل 23.69% من رأسمال المال.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي خسائر كبيرة في 2012 و2013 و2015 و2016 بلغ مجموعها 843 مليون درهم، وتمثلت بشكل رئيسي بالخسائر التي تحققت في قطاع تأمين المركبات وشركة «بست ري».

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أنه خلال عام 2012 تسببت فيضانات تايلاند وغيرها من الخسائر المعاد التأمين عليها في تسجيل خسائر فنية كبيرة في الشركة الفرعية «بست ري» التي تم بيعها في عام 2019.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أكدت الشركة أن مجلس إدارتها يقوم بتنفيذ استراتيجية ثلاثية الأبعاد تتمثل في تحسين الربحية الأساسية للأعمال وتعزيز دخل الاستثمار وتنفيذ معايير حوكمة الشركات المتفوقة.

ونوهت الشركة إلى أنه في عام 2019 كان هناك تحسن كبير في ربحية الاكتتاب بسبب التركيز على جودة المخاطر المكتتبة من قبل الشركة مع الحفاظ في الوقت نفسه على نمو إجمالي المساهمة المكتتبة، حيث إن المحفظة الاستثمارية تتجه نحو الأصول ذات التقلبات المنخفضة وعوائد أفضل معدلة للمخاطر في السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن دخل الاستثمار سيكون عاملاً مهماً يساهم في تحقيق الأرباح مرجحة مواصلة تحقيق هدف الربحية.

