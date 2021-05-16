شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج المحلى من السولار إلى 805 ألف طن في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معدلات الإنتاج المحلى من السولار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث تشير بيانات حكومية إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من السولار، حيث بلغت 805 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 717 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 88 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الاستهلاك في شهر فبراير الماضي، ليسجل 983.2 ألف طن، بينما كان مليون و35 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغ حجمه 51.8 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 3 ملايين و556 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و462 ألف طن في شهر فبراير من عام 2020، بزيادة بلغت 94 ألف طن، فيما تراجع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى في المقابل، حيث سجل نحو 2 مليون و46 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليون و239 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 193 ألف طن.

وبلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.