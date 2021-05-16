شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 معلومات عن مصنع كيما أكبر منتج أسمدة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مشروع إعادة تأهيل شركة كيما للأسمدة (الامونيا-اليوريا) بمحافظه أسوان، والذى ينتظر الافتتاح الرسمي، لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة .

بالإضافة إلي إنشاء مدينه صناعيه كامله في أسوان، والتي تساهم في خلق فرص عمل في صعيد مصر، وذلك بعد تقادم المصنع الحالي والذى أوشك على التوقف، لذا تم التفكير في اقامه مشروع كيما(2) .

1 - تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف في حينه.

2 - يقام المشروع على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل مباشره وغير مباشرة ي صعيد مصر.

3 - يهدف المشروع إلى إنتاج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 ألف طن/ سنوياً و300 طن امونيا، توجه إلى المصنع القديم لإنتاج 120 ألف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة ، 100 ألف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي.

4 - يساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية، وتطبيق كافه الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة.

5 - من المتوقع ان تصل مبيعات الشركة خلال العام الجارى الى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليار جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك، ناتج عن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 800 ألف طن سنوياً.

6 - أغلب صادرات المصنع الجديد توجهت إلى أفريقيا والهند، على الرغم من الظروف الصعبة عالميا نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها بشكل مباشر على الصادرات.

7 – تستهدف الشركة تحقيق نحو 2 مليار جنيه من صادرات الشركة العام المالى الجارى، وذلك من خلال تصدير 55 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم خلال العام المالى المقبل.