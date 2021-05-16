شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول الأعلى تصديرًا بـ348.7 مليون دولار في شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 348.7 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 152.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 128.1%، وبلغت قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة نحو 138.9 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 131.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وتضمنت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 108.8 مليون دولار، مقابل 73.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 47.7%، ثم صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها 123.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 107.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.

وشملت القائمة أيضا، قيمة صادرات البترول الخام، بقيمة 111.4 مليون دولار، مقابل 92.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 20.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة وبلغت 76.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 69.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.