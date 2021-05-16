شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار الغاز خلال الـ3 أشهر الأولي من 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال في الاتفاقيات طويلة الأمد المرتبطة بسعر خام برنت الأمريكي، "المعادلة السعرية قائمة على معامل 11-12% من سعر خام برنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حسب شروط التعاقد"، حيث ارتفع خلال الربع الأول من عام 2021 بفضل التعافي الذي شهدته أسعار خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث إن تأثير سعر خام برنت على شحنات الغاز الطبيعي المسال يظهر في السوق طويل الأمد بعد ثلاث شهور تقريبا من تاريخه حسب المتعارف عليه في تلك العقود، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلي أنه بسبب القفزة الهائلة في أسعار الغاز الفورية في منطقة آسيا خلال الربع الأول من عام 2021، باتت أسعار الشحنات المرتبطة بخام برنت أقل بنحو 40% في سابقة تاريخية إلا أن الفارق تقلص مجددا مع تراجع أسعار الغاز الفورية في شهر مارس، ثم عادت وتخطت الأسعار الفورية كما هو معتاد في الظروف العادية للسوق، حيث بلغ متوسط الأسعار في التعاقدات طويلة الأمد حوالي 7.1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .