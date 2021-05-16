شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية.. كيف يستخدم العالم معدن النحاس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدادت ندرة النحاس بشكل واضح منذ مطلع عام 2021، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النحاس إلى مستويات تتجاوز 13 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة، بعد أن ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان بأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي للطن، فكيف يستخدم العالم النحاس ولماذا يعتبر محرك رئيسى بالاقتصاد العالمي.

وفي توقعات سابقة نشرتها شركة «ماتماتش» الألمانية المتخصصة فى مجال بناء وتحليل قواعد بيانات المعادن، توقعت أن تصل السوق العالمية للنحاس ما يقرب من 172 مليار دولار فى عام 2023، وتؤكد أن الطلب على المعدن الأحمر فى زيادة مضطردة مع تعدد استخداماته.

وفق الدراسات المتاحة عن معدن النحاس، فإن ثلثى كمية النحاس المنتجة منذ عام 1900 مازالت تستخدم حتى يومنا هذا، إذ يعتبر المعدن الأحمر من أكفأ الموارد حفاظا على البيئة وثرواتها الطبيعية، وتحقيقا للاستدامة، وتكشف جمعية النحاس الدولية، أن عدد المركبات الكهربائية وتلك التى تعمل بالكهرباء والوقود معا سوف يصل إلى 27 مليون مركبة بحلول عام 2027، بالمقارنة بمحركات الحرق الداخلى فإن المركبات التى تعمل بالبطاريات تستهلك ما يزيد عن 130 رطلا من النحاس، ومن ثم فمن المتوقع أن يصل استخدام تلك المركبات من النحاس إلى نحو 600 ألف طن تضاف إلى حجم الاستهلاك العالمى من المعدن بحلول عام 2027.

ومع انتشار أزمة نقص المياه الصالحة للشرب والفقر والمائى وانتشار الجفاف والتلوث لمصادر المياه، ومع زيادة معدلات النمو السكانى، وتطور ظاهرة الاحتباس الحرارى وتداعى شبكات البنية الأساسية فى البلدان الفقيرة فإن الحاجة إلى وسيلة آمنة قابلة للتدوير لنقل المياه النظيفة سوف تصبح كبيرة، وسوف يرتفع الطلب على معدن النحاس لهذا الغرض.