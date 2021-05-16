شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 17 منشأة مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1192 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة في هذه الفترة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة « كورونا »، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 17 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 51 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت خلال فترة العيد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.