شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي أبوظبي يفضلون الحدائق في نهاية عطلة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

جذبت حدائق ومتنزهات أبوظبي في ثالث أيام الفطر المبارك أمس السبت، الزوار بشكل ملحوظ من الأسر والعائلات ومختلف الجتمع حيث امتلأت المساحات الخضراء الشاسعة التي تزين أبوظبي بالمرتادين الذين تجمعوا مع الأهل والأصدقاء، للاستمتاع بالأجواء المفتوحة وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19».

استمتع الأطفال في أجواء من السعادة بالألعاب المجانية التي تم توفيرها بالحدائق المفتوحة فرحين بالأجواء الأسرية وقضاء يوم مفتوح بالهواء الطلق وممارسة الألعاب بين أسرهم، وشهدت الحدائق وخاصة في منطقة الكورنيش إقبالاً كثيفاً، حيث يضم أنواعاً مختلفة من الألعاب التي يمارسها الأطفال بالمجان والاستمتاع بالأجواء الرائعة، خاصة قبل غروب الشمس مع انخفاض درجات الحرارة. وكانت بلدية أبوظبي قد اتخذت الترتيبات اللازمة قبل العيد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع بالإضافة إلى تجميل وتزيين جميع الحدائق العامة والمتنزهات الاستقبال جمهور المعيدين، وإعداد الملاهي والألعاب للأطفال، كما كان كورنيش أبوظبي نقطة التلاقي الأبرز بين الأفراد، وهم يستمتعون بشاطئ الكورنيش وممارسة السباحة، وقد امتلأت ساحات «حديقة أم الإمارات» بأعداد كبيرة من الزوار الذين أضفوا منظراً احتفالياً جميلاً مع التزامهم بالتباعد الاجتماعي والاستمتاع مع الأطفال بالألعاب المختلفة، التي جهزت بها بلدية أبوظبي مختلف الحدائق، وواصل بعض الأسر الجلوس حتى ساعات متأخرة من مساء أمس.