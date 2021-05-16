شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف العربي يدمر تعزيزات للحوثيين غربي مأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش اليمني، أن ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي، دمرت تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة مأرب، وسط البلاد. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، بأن طيران التحالف استهدف تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غربي مأرب، مضيفاً أن القصف الجوي للتحالف، أسفر عن تدمير عربة بي تي آر و3 دوريات تحمل أسلحة وأفراداً، ودورية رابعة تحمل مدفعية عيار 23.

وأوضح أن القصف أسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، دون تحديد رقم.

‏وأوضح البيان من جانب آخر، أن مدفعية الجيش اليمني، شنت قصفاً مركزاً استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهات القتال غربي محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتضاف إلى خسائر أخرى بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزن أسلحة تابع للميليشيات في جبهة المشجح، كما استهدفت مواقع وتجمعات العدو في مواقع متفرقة بالجبهة ودمرت طقمين وسقوط من على متنهما بين قتيل وجريح». وأضاف: «استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات العدو في جبهة الكسّارة، وأسفر القصف عن تدمير طقم وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات».ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية في مأرب الاستراتيجية، على الرغم من الدعوات الدولية والأممية لهم بوقف العمليات العسكرية والانخراط في مفاوضات لوقف إطلاق النار في البلاد التي تعاني الصراع المسلح منذ 7 سنوات. ودعا الحوثيون قبل أيام الموالين لهم إلى رفد جبهات القتال بمأرب، في محاولة منهم للسيطرة عليها.

على صعيد متصل، قالت مصادر محلية، إن الميليشيات الانقلابية، استهدفت ليل الخميس، بصاروخ باليستي مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن. وأضافت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط في حي سكني بالمدينة، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى المدنيين.

وأكد سكان محليون بمأرب، أن دوي انفجار كبير سمع بصوت واضح في عدد من الأحياء السكنية مساء الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان مركز سبأ الإعلامي، ذكر في وقت سابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات، سقط على حي سكني بمدينة مأرب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار البشرية والمادية لهذا القصف.

والاثنين الماضي، أصيب سبعة مدنيين بشظايا صاروخ باليستي حوثي استهدف حياً سكنياً بالمدينة.