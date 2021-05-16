شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مناطق دخلها الغاز لأول مرة حتي نهاية أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر
1-(امتداد 15 مايو) بمحافظة القاهرة.
2-(كفر الجبل – نزلة السمان - أبو النمرس – الشرفا – طهما – ميت القائد – جسر داوود – المتانيا - برطس) بمحافظة الجيزة.
3- ( عزبة المهاجرين – بشاير الخير 5 ) بمحافظة الأسكندرية.
4- ( كفر صقر – الإحسانية – سلمنت – أنشاص الرمل – الشبراوين – دبيج – طحا المرج – الجلالية – أولاد العدوي ) بمحافظة الشرقية.
5- ( أخناوى – الراهبين – شونى – تفهنا العزب - الراجدية ) بمحافظة الغربية، ( الحواوشة – السنبلاوين – شرنقاش – البهو فريك – قرموط البهو – منشأة البدوى ) بمحافظة الدقهلية.
6- ( الغورى – ميت فارس – أبشيش – القلشى – كفر القلشى – قويسنا البلد – كفر عليم – عرب الرمل – ميت مسعود ) بمحافظة المنوفية.
7- (الأربع عزب - عوايد ضيف – القروى – السحالى – فزارة - زاوية صقر – الزعفراني – الشريف - محلة صا - كفر السابي - عزبة خضر) بمحافظة البحيرة.
8- ( الدير – المنشأة الكبرى – شبين القناطر – الحادثة – سرياقوس – الأحراز – كفر الولجا - البقاشين) بمحافظة القليوبية.
9-( سمسطا – ببا – الداوية ) بمحافظة بنى سويف.
10-(بني عبيد – طهنشا) بمحافظة المنيا.
11- ( أبوتيج ) بمحافظة أسيوط.
12- ( بنهو – الشيخ مكرم – تونس – المحاسنة – نجع مقلد – ساحل طما – الحرافشة – الحلافي – عزبة القرود ) بمحافظة سوهاج.
13- عزبة حامد - الجمالية – عزبة نقيب – السجيرات ) بمحافظة قنا، بخلاف إستكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.