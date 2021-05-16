شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مناطق دخلها الغاز لأول مرة حتي نهاية أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة العام المالي الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الانتهاء من واستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، حيث تم تدفيع الغاز لـ79 منطقة منها منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية أبريل 2021، وفيما يلي تلك المناطق، والتي كانت كالتالي..

1-(امتداد 15 مايو) بمحافظة القاهرة.

2-(كفر الجبل – نزلة السمان - أبو النمرس – الشرفا – طهما – ميت القائد – جسر داوود – المتانيا - برطس) بمحافظة الجيزة.

3- ( عزبة المهاجرين – بشاير الخير 5 ) بمحافظة الأسكندرية.

4- ( كفر صقر – الإحسانية – سلمنت – أنشاص الرمل – الشبراوين – دبيج – طحا المرج – الجلالية – أولاد العدوي ) بمحافظة الشرقية.

5- ( أخناوى – الراهبين – شونى – تفهنا العزب - الراجدية ) بمحافظة الغربية، ( الحواوشة – السنبلاوين – شرنقاش – البهو فريك – قرموط البهو – منشأة البدوى ) بمحافظة الدقهلية.

6- ( الغورى – ميت فارس – أبشيش – القلشى – كفر القلشى – قويسنا البلد – كفر عليم – عرب الرمل – ميت مسعود ) بمحافظة المنوفية.

7- (الأربع عزب - عوايد ضيف – القروى – السحالى – فزارة - زاوية صقر – الزعفراني – الشريف - محلة صا - كفر السابي - عزبة خضر) بمحافظة البحيرة.

8- ( الدير – المنشأة الكبرى – شبين القناطر – الحادثة – سرياقوس – الأحراز – كفر الولجا - البقاشين) بمحافظة القليوبية.

9-( سمسطا – ببا – الداوية ) بمحافظة بنى سويف.

10-(بني عبيد – طهنشا) بمحافظة المنيا.

11- ( أبوتيج ) بمحافظة أسيوط.

12- ( بنهو – الشيخ مكرم – تونس – المحاسنة – نجع مقلد – ساحل طما – الحرافشة – الحلافي – عزبة القرود ) بمحافظة سوهاج.

13- عزبة حامد - الجمالية – عزبة نقيب – السجيرات ) بمحافظة قنا، بخلاف إستكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.