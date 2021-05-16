شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الشحن من الصين بقيم تتجاوز 11 ألف دولار للحاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين، أن ارتفاع أسعار الشحن من الصين يعطي فرص أقوى إلى المنتجات المصرية المصدرة، خاصة للدائرة التصديرية الأقرب لمصر ومنها الدول العربية والأفريقية وجنوب أوروبا، مشيراً إلى أن المنافسة مرتفعة بين المصدر المصري والصيني، ومع ارتفاع أسعار الشحن من الصين بقيم تتجاوز 11 ألف دولار للحاوية، فهذا يضيف أعباء مالية على المنتجات الصينية وهذا أعطي فرصة أقوى للمنتجات المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الشحن من مصر للدول المحيطة منافس جدًا حاليًا مع ارتفاع تكلفة النقل من الصين، وهذا يجعل وضعنا أفضل خاصة في الصادرات الصناعية والإنتاجية بصفة عامة.

وأوضح طلحة، أن حاوية الشحن من الصين وصلت 12 ألف دولار للحاوية الـ40 قدم مقابل حوالي ألف دولار فقط قبل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار نوالين الشحن البحري علي مستوي العالم ربما يكون مدعوماً ببعض التحالفات من شركات الشحن الكبرى بخلاف أزمة الكورونا.

الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة في الصادرات إلى التنسيق بين الحكومة والقطاع في هذا الملف وعودة الدعم للمصدرين بعد صرف مبلغ يتراوح بين 21 إلى 25 مليار جنيه من متأخرات برنامج دعم الصادرات.

الزيادة الملموسة في التصدير جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، بحسب تصريحات نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.