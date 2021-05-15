شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات السفر الآمن.. مدخل لانتعاش السياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد خبراء في قطاع السياحة والسفر أهمية ممرات السفر الآمن في تعزيز حركة السفر من وإلى دولة الإمارات، انسجاماً مع أهداف الهيئات السياحية والحكومية لتحقيق التعافي في القطاع، مشيرين إلى أن الإعلان عن عدد من ممرات السفر الآمن بين الإمارات ودول أخرى يبشر بمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع السياحي وحركة السفر الدولي.

وقالوا ل ”الخليج 365” إن استراتيجية دولة الإمارات في إطلاق ممرات السفر الآمنة للحاصلين على اللقاح والاعتراف المتبادل بين هذه الدول، سوف تساهم في تجاوز التحديات الصعبة التي يواجها قطاع السياحة والسفر العالمي، وبالتالي سنرى آثاراً إيجابية عديدة على حركة الطيران الدولية وتدفق السياح والمسافرين أيضاً.

سعيد العابدي: الإمارات توفر تجربة سياحية وترفيهية آمنة

وأشاد سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي» للسياحة والسفر بجهود دولة الإمارات الرامية لتسهيل حركة المسافرين من وإلى الدولة عبر تبني مبادرات خلاقة تدعم حركة السفر، وتعزز الحركة السياحية أيضاً، ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع السياحة في دولة الإمارات.

وقال العابدي إن ممرات السفر الآمن تشجع على السفر لا سيما أنه بإمكان الحاصلين على اللقاح حسب ما يتم التوافق عليه بين البلدين، السفر دون حجر صحي، ولذلك سنرى طلباً على السفر في المرحلة المقبلة مع زيادة أعداد البلدان التي تشملها ممرات السفر.

وأضاف العابدي أن دولة الإمارات لا تزال الوجهة المفضلة للسياح والزوار من العديد من دول العالم، انطلاقاً من الإجراءات والتدابير التي تطبقها جميع الجهات من شركات الطيران والمطارات حتى الفنادق والوجهات الترفيهية، ما يوفر تجربة سياحية وترفيهية آمنة.

محمد عوض الله: الممرات تشجع السياحة الدولية إلى الإمارات

وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «فنادق تايم» أن مبادرة إنشاء ممرات السفر الآمنة التي أطلقتها حكومة الإمارات تؤكد مرة أخرى مدى اهتمام الحكومة بقطاع السياحة والسفر، لاسيما أن ممرات السفر الآمنة أثبت نجاحها في وقت سابق مع المملكة المتحدة، حيث أظهرت إحصائيات السفر نشاطاً قوياً في تلك الفترة، موضحاً أن الممرات الجديدة التي أعلن عنها مع عدد من الدول مثل البحرين واليونان وصربيا وسيشيل، بالإضافة إلى الممرات المستقبلية سوف تسهم بشكل كبير في تعزيز حركة السفر، وبالتالي تشجيع السياحة الدولية إلى الإمارات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال عوض الله إن تبعات جائحة «كوفيد-19» أثرت بشكل كبير على حركة السفر العالمية، وبالتالي ضعف أداء قطاع السياحة الدولية، حيث ستساهم ممرات السفر الآمنة في عودة الثقة في السفر من جديد مع مواصلة تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، مضيفاً أن العالم سوف يشهد المزيد من هذه الممرات وبالتالي سنرى عودة أسرع مما كان متوقعاً لسفر الترفيه دون قيود صارمة، مع استمرار إعادة فتح الأسواق.

ساتيا أناند: دبي كانت أول المرحبين بعودة السياح

وأشار ساتيا أناند، رئيس ماريوت الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ل «الخليح» إلى أهمية ممرات السفر في تعزيز حركة السياحة، حيث قال إن دولة الإمارات كانت رائدة في مواجهة هذا الوباء والتصدي له، فكانت من أولى الدولة الي أعادت فيها الشركات والخدمات سير أعمالها، كما كانت دبي من أولى المدن التي رحبت بعودة السياح.

وأضاف: «نحن نعلم أنه عندما تكون ممرات السفر متوفرة، ويُنظر إلى الوجهات على أنها آمنة، فإن الناس يريدون السفر مجدداً. كان هذا واضحًا عندما دخل ممر السفر بين المملكة المتحدة ودبي حيز التنفيذ في 2020 وشهد قطاع الفنادق في دبي مستويات إشغال تقترب من 70% بحلول نهاية العام وهذا شيء نأمل أن نراه مرة أخرى، عندما تيسر المزيد من البلدان القيود ويمكن للناس السفر مرة أخرى.»