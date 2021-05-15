شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لإطلاق مشروع التطوير الشامل لمتاحف عجمان ومصفوت والمنامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ممدوح صوان

كشف صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان عن أن القطاع الفندقي في عجمان شهد إضافة منشآت فندقية جديدة إلى مجموع الفنادق في الإمارة ليرتفع عدد الغرف بنسبة 25.1%، كما ارتفعت نسبة إشغال الغرف الفندقية بنسبة 15.7% وزاد عدد زوار الإمارة بنسبة 31.3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً مع نفس الفترة من2020.

وقال الجزيري في حوار مع ”الخليج 365” عشية انطلاق النسخة الـ 28 لمعرض سوق السفر العربي 2021 إن التسهيلات والحوافز التي قدمتها الدائرة للشركاء في القطاع السياحي وإصدار إعفاءات من رسوم التراخيص والرسوم السياحية وتأجيل دفع المخالفات، ووضع الخطط والاستراتيجيات المسبقة ساهمت في ضمان استمرارية عمل الجهات العاملة في القطاع منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

وأضاف الجزيري أن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الدقيقة التي اتخذتها الدولة خلال جائحة «كورفيد-19» أدّت إلى تزايد الثقة بمستويات السياحة الآمنة في الإمارة، مدعومةً بالطلب الكبير على السياحة في الدولة بشكل عام، ووسط التدفق الكبير للسياح القادمين من أوروبا ودول أخرى نتوقع انتعاشاً ملحوظاً بدأت ملامحه تظهر في الربع الأول حيث سيستمر القطاع في التعافي والانتعاش في 2021 و2022.

وأوضح الجزيري أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تعمل بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الجهات الرسمية والشركاء للتعامل مع جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها، وذلك من خلال التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمان أقصى درجة ممكنة من السلامة للمجتمع مع التحديث المستمر لهذه الإجراءات بما يضمن استمرارية الأعمال في بيئة سليمة وآمنة، وتوفير التنسيق المستمر مع كل الشركاء في صناعة السياحة لتوفير المعلومات الطبية والتحديثات والتشريعات المتعلقة بالجائحة.

وتمّ المحافظة على الفعاليات والمناسبات التي لا تتضمن مخاطر عالية وتصميم إجراءات احترازية خاصة بها، فيما واصلنا اعتماد نهج الاستدامة ودعم المنشآت والمؤسسات والمشاريع السياحية التي تتبّع معاييره الخضراء.

وكان ثمرة هذه الجهود حصول دائرة التنمية السياحية في عجمان على ثلاث شهادات «آيزو» للجودة في مجالات إدارة البيئة، واستمرارية الأعمال، والأمن والسلامة المهنية، إضافةً إلى شهادة SafeGuard Label من «بيرو فريتاس» تقديراً لتطبيقها اعتماد أعلى معايير السلامة لحماية الزوار والعاملين في كافة قطاع الضيافة، لتكون بذلك أول دائرة حكومية سياحية في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة.

وأكد مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أن أداء القطاع الفندقي في الإمارة سجل أرقاماً قياسية، حيث تمكنت فنادق الإمارة من تحقيق المركز الأول على مستوى الدولة في الإشغال الفندقي بفارق 12% عن أقرب منافسيها، ووصلت نسبة الإشغال الفندقي إلى مستويات عالية بلغت 75% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية.

تشجيع الاستثمار

ولفت الجزيري إلى أن الدائرة تواصل دعم القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار فيه رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، وإمارة عجمان قادرة على استقطاب عدد أكبر من الزوار والسياح إليها بعد مرحلة «كوفيد-19» بفضل شواطئها الرملية البيضاء، وثرائها التراثي والثقافي، ومحمياتها الطبيعية، وجبالها المذهلة، وغيرها الكثير، فضلاً عن توفّر أحدث المشاريع السياحية الفاخرة مثل منتجع زويا في منطقة الزوراء.

وتتميز إمارة عجمان بموقعها الاستراتيجي ضمن الإمارات الشمالية على ساحل الخليج العربي بالإضافة الى منطقتي مصفوت والمنامة اللتين تمثّلان ملاذاً رائعاً للاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة.

الترويج الخارجي

وفي ما يختص بالترويج الخارجي، قال الجزيري: تستمر سياحة عجمان في العمل عن كثب مع كافة المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة، كما تشارك في العديد من الأحداث الدولية الكبرى المتعلقة بالسياحة مثل معرض برلين ومعرض لندن، وتتعاون مع مكاتب تمثيل دولية للوصول إلى الأسواق العالمية مباشرةً؛ فبالإضافة إلى مكتب التمثيل الموجود في بريطانيا، تعتزم الإدارة زيادة هذا التمثيل من خلال التوسّع إلى روسيا وألمانيا ودول الكومنولث، والعمل على استقطاب السياح وتنظيم الرحلات السياحية لهم في عجمان؛ ويستمر الترويج الداخلي من خلال المشاركة في معرض السفر العربي الضخم المقام في دبي في مايو 2021 والاستعداد للحدث الأضخم في العالم وهو «إكسبو 2020 دبي» الذي يتوقع أن يكون فرصة كبيرة للقطاع السياحي في الدولة والإمارة.

أضاف.. تخطط الدائرة لإطلاق العديد من المبادرات والأحداث مثل مشروع التطوير الشامل لمتاحف عجمان ومصفوت والمنامة بوصفها وجهة سياحية متميزة، بالإضافة لافتتاح العديد من الوجهات الجديدة في الإمارة.